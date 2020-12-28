Жириновский рассказал о планах устроить с однопартийцами хоровод в новогоднюю ночь

Российские политики в беседе с NEWS.ru рассказали, как планируют встретить Новый год. Большинство собирается провести новогоднюю ночь в кругу семьи.

Так, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его внуки подготовят для него домашний концерт, а он в ответ прочитает им собственные стихи. Он также отметил, что в скором времени опубликует сборник анекдотов под заглавием «Коронавирус».



Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что уже который год традиционно встречает новый год на работе со своими коллегами. Он подчеркнул, что в этот раз из-за пандемии его планы несколько изменятся, поэтому вместо посещения Елисеевского магазина он планирует с небольшой группой однопартийцев устроить хоровод «вокруг елочки» на Манежной площади.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что собирается встретить бой курантов дома. Примеру главы государства последуют спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она добавила, что и у большинства россиян праздник тоже пройдет «по-домашнему, уютно».

