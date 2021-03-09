Жириновский раскритиковал выдвижение Манижи на конкурс «Евровидение-2021»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале заявил, что россияне постоянно «сами себя унижают».
Комментируя песню «Русская женщина», с которой исполнительница Манижа представит Россию на конкурсе «Евровидение-2021», политик отметил, что такая песня «не нужна».
В частности, Жириновского возмутили слова песни: «Сын без отца, дочь без отца... Ты в целом красива, но вот, похудеть бы».
«И это песня от имени России? Европейцы услышат это и какие выводы сделают? Что у нас все без отцов живут что ли? А все женщины только и мечтают похудеть? Ну нужно же к себе уважение иметь! Мы сами себя унижаем постоянно», - резюмировал лидер ЛДПР.
Ранее Манижа с песней «Русская женщина» стала победителем национального отбора, который прошёл в прямом эфире Первого канала, сообщает RT. Участницу, которая выступит от России на конкурсе «Евровидение-2021», выбрали по результатам зрительского голосования.
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