Жириновский призвал запретить отключение света и газа за долги

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно запретить отключение электричества и газа за долги. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в ночь на вторник в одной из многоэтажек в Екатеринбурге произошёл пожар. В результате происшествия погибли восемь человек. Причиной возгорания могли стать свечи, которые использовались хозяевами загоревшейся квартиры вместо электричества, отключенного за неуплату.

По словам Жириновского, необходимо изменить законодательство, чтобы людям не приходилось использовать пожароопасные средства освещения и отопления вместо отключенных за долги света и газа.

«Давайте лучше изыскивать имущество должников, распродавать его и за счет этих денег компенсировать долги. В крайнем случае направлять информацию о должниках депутатам всех уровней», — написал лидер ЛДПР.

Политик отметил, что в зимний период граждан нельзя оставлять без электричества и коммуникаций. Жириновский считает, что «долги не стоят жизни и здоровья». Лидер ЛДПР заверил, что партия будет стараться менять законодательство для защиты прав россиян «на нормальную жизнь».

