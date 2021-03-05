Жириновский предположил судьбу России в случае сохранения СССР
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что в случае сохранения СССР страна могла стать самой преуспевающей в мире. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Жириновского, у страны была бы огромная территория и население около 300 миллионов, а также развитая экономика. По данным политика, достоинством экономической модели СССР была самодостаточность, так как южные регионы страны заменяли современные поставки из Африки, Израиля и Западной Европы.
Политик предположил, что в случае сохранения СССР по результатам референдума могла быть решена земельная проблема. По мнению Жириновского, страна могла бы стать главным экспортером продовольствия.
В заключение Жириновский напомнил, что в Советском Союзе в результате смешанных браков родилось 22 миллиона детей, и заявил, что смешанные браки помогали в борьбе с национализмом. По его мнению, национализм "выжигается каленым железом" с появлением смешанных семей.
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