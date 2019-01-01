Общество

Жириновский предложил называть Петербург «по-русски»

26 июня18:51

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить количество регионов России за счёт их укрупнения. В частности, по его мнению, следует объединить Москву и Подмосковье, а также Петербург и Ленобласть, пишет ТАСС.

Северной столице, по мнению политика, не повредит и переименование.

«По-русски назвать — Петроград», – уточнил Жириновский.

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Необходимость укрупнения регионов он объяснил тем, что это облегчит управление ими. Кроме того, это, по его словам, напрямую связано с вопросом строительства дорог. «Как строить дорогу, если у нас через 100 км кончается субъект, там другой субъект, там другой бюджет?» — задался вопросом Жириновский.

Добавим, в ходе Госсовета по дорожному строительству лидер ЛДПР также озвучил предложение заменить все «зебры» в России подземными или надземными переходами.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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