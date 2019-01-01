Жириновский предложил называть Петербург «по-русски»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить количество регионов России за счёт их укрупнения. В частности, по его мнению, следует объединить Москву и Подмосковье, а также Петербург и Ленобласть, пишет ТАСС.
Северной столице, по мнению политика, не повредит и переименование.
«По-русски назвать — Петроград», – уточнил Жириновский.
Необходимость укрупнения регионов он объяснил тем, что это облегчит управление ими. Кроме того, это, по его словам, напрямую связано с вопросом строительства дорог. «Как строить дорогу, если у нас через 100 км кончается субъект, там другой субъект, там другой бюджет?» — задался вопросом Жириновский.
Добавим, в ходе Госсовета по дорожному строительству лидер ЛДПР также озвучил предложение заменить все «зебры» в России подземными или надземными переходами.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Замглавы УВД по ЗАО Москвы после дела Голунова подал в отставку
- РПЦ намерена наделить эмбрион правами человека
- Жириновский предложил называть Петербург «по-русски»
- Чиновница посоветовала россиянкам рожать, а не учиться
- В России заочно предъявлено обвинение Плахотнюку