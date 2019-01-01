Жириновский предложил называть Петербург «по-русски»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить количество регионов России за счёт их укрупнения. В частности, по его мнению, следует объединить Москву и Подмосковье, а также Петербург и Ленобласть, пишет ТАСС.

Северной столице, по мнению политика, не повредит и переименование.

«По-русски назвать — Петроград», – уточнил Жириновский.