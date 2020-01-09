Жириновский объяснил, почему обозвал москвичей крепостными и холопами

Лидер партии ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский объяснил, почему называл людей, которым раздавал деньги и чебуреки на Красной площади, «крепостными и холопами». По его словам, он никого не собирался оскорбить своими словами. Жириновский отметил, что обращение людям было шутливым, передает РИА Новости.

Слово же «холопы», как считает политик, давно не имеет негативного оттенка. «Оно означает бесправный человек, каких в стране у нас миллионы», — цитирует Ura.ru парламентария.

Также Жириновский отметил, что гражданам необходимо раздавать больше денег, поскольку народ нуждается в подобной помощи, сообщает «Москва 24».

Инцидент произошел в воскресенье, 5 января. Владимир Жириновский вышел на Красную площадь и стал раздавать тысячные купюры москвичам со словами «детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам».

Председатель Комиссии Государственной Думы по этике Отари Аршба в интервью НСН рассказал, что пострадавших от денег и чебуреков Жириновского пока нет.

