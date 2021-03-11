Жилищная инспекция Подмосковья приструнила управляющую компанию

О многолетней безрезультатной борьбе с недобросовестной управляющей компанией рассказала в своем обращении на «Кривую линию НСН» Евгения Быкова. Ее родной дед почтенного возраста проживает в нечеловеческих условиях в квартире по улице Чкалова в подмосковных Химках. И виной тому бездействие управляющей компании.

Из-за постоянно протекающей крыши квартира, как и весь дом, пришла в ужасающее состояние. Потолки грозят обрушиться на головы жильцов, некоторые соседи вынуждены подпирать перекрытия бревнами. Местный «Жилищник» каждый раз отписывается, что ремонт кровли произведен, а городская администрация обращения попросту игнорирует. При этом г-жа Быкова никак не может получить компенсацию за ремонт, соглашение о выплате которой было подписано еще в 2017 году.

«Кривая линия НСН» направила соответствующие запросы губернатору Подмосковья и в областную Жилищную инспекцию.

Буквально через несколько дней сотрудники Госжилинспекции Московской области провели внеплановой выезд. По его результатам, «…в отношении должностного лица управляющей организации МУП «Жилищник г.о. Химки» было возбуждено дело об административном правонарушении…». Помимо этого, как следует из официального ответа, «…выдано предписание об устранении выявленных нарушений».

Но говорить о безоговорочной капитуляции управляющей компании пока рано. Как рассказала корреспонденту НСН Евгения Быкова, после проведенной проверки представители управляющей компании пообещали устранить все протечки в… мае. О таянии снега и потоках воды, грозящих вновь затопить квартиры жильцов, видимо, руководство «Жилищника» не думает. Как и о том, что предписание об устранении нарушений находится на контроле у Госжилинспекции.

Вместе с тем, через несколько дней Евгения Быкова должна попасть на прием к заместителю главы администрации по ЖКХ Дмитрию Чистякову. О результатах визита и дальнейшем развитии ситуации мы обязательно расскажем. А пока «Кривая линия» ожидает ответа от администрации Губернатора Московской области.