Жертв COVID-19 стало 148: 18 умерли за сутки
В России по состоянию на понедельник, 13 апреля, скончались 148 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19. При этом за минувшие сутки умерли 18 человек.
Всего за день в стране зафиксировано 2558 новых случаев заражения, из них 1355 в Москве, 495 — в Московской области, 121 — в Санкт-Петербурге. Накануне сообщалось, в стране по состоянию на 12 апреля было зафиксировано 2186 новых случаев.
Таким образом общее число заражений в России достигло 18238. Выздоровели 1470 человек, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Уткин и Соловьёв схлестнулись в соцсетях из-за критики правительства
- В окружении Трампа задумались о создании альтернативы ВОЗ
- Психолог дал советы семьям на самоизоляции
- Кудрин ждёт почти трёхкратного роста безработицы
- Опрос: Более 60% россиян готовы помочь людям на карантине