Жерар Депардье стал православным

Служитель отказался раскрыть имя Депардье, которое он «получил при крещении», как и другие подробности обряда.

В храме отметили, что событие было неожиданным, «но очень приятным»

Жерар Депардье сыграл в 200 фильмах, в том числе Григории Распутине. Является обладателем многочисленных кинопремий и наград, включая награды Московского международного кинофестивалей. Российское гражданство актер получил в январе 2013 года.

