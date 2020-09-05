Жерар Депардье стал православным
Французский актер Жерар Депардье, который является гражданином России, принял православие. Обряд крещения состоялся в соборе Святого Александра Невского в центре Парижа. В церемонии принимали участие друзья артиста, сообщает ТАСС.
«В нашей церкви в пятницу вечером состоялось крещение Жерара Депардье», - пояснил представитель собора.
Служитель отказался раскрыть имя Депардье, которое он «получил при крещении», как и другие подробности обряда.
В храме отметили, что событие было неожиданным, «но очень приятным»
Жерар Депардье сыграл в 200 фильмах, в том числе Григории Распутине. Является обладателем многочисленных кинопремий и наград, включая награды Московского международного кинофестивалей. Российское гражданство актер получил в январе 2013 года.
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