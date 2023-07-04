Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Мусаеву приговорили к 5,5 годам колонии

Суд в Грозном приговорил жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву к 5,5 годам колонии по делу о насилии в отношении представителя власти и мошенничестве, передает РИА Новости.

Мусаеву в 2022 году вывезли в Чечню из Нижнего Новгорода. Ее сыновья связаны с оппозиционным чеченским ресурсом, запрещенным в РФ.