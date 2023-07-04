Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Мусаеву приговорили к 5,5 годам колонии
Суд в Грозном приговорил жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву к 5,5 годам колонии по делу о насилии в отношении представителя власти и мошенничестве, передает РИА Новости.
Мусаеву в 2022 году вывезли в Чечню из Нижнего Новгорода. Ее сыновья связаны с оппозиционным чеченским ресурсом, запрещенным в РФ.
Мусаеву обвиняют в насилии над представителем власти. Следствие утверждает, что 21 января 2022 года женщина «выражалась грубой нецензурной бранью в адрес граждан, находящихся перед дежурной частью», «проявляла агрессию, оскорбляла человеческое достоинство и общественную нравственность».
Сегодня на суд к Мусаевой должны были приехать адвокат Немов и журналистка Милашина, но их жестоко избили неизвестные люди по пути из аэропорта Грозного, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru