В Москве пассажир метро выжил после падения на рельсы
Пассажир московского метро выжил после падения на контактные рельсы на станции «Щелковская» Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
«По предварительным данным, сегодня на станции метро "Щелковская" Арбатско-Покровской линии произошло падение человека на жесткий путь», — отметили в ведомстве.
По данным МВД, пассажира осматривают медработники.
Ранее в Департаменте транспорта Москвы сообщили, что интервалы движения поездов на восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличили из-за человека на пути. Позже движение продолжилось по графику.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru