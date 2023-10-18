В Москве пассажир метро выжил после падения на рельсы

Пассажир московского метро выжил после падения на контактные рельсы на станции «Щелковская» Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

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«По предварительным данным, сегодня на станции метро "Щелковская" Арбатско-Покровской линии произошло падение человека на жесткий путь», — отметили в ведомстве.

По данным МВД, пассажира осматривают медработники.

Ранее в Департаменте транспорта Москвы сообщили, что интервалы движения поездов на восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличили из-за человека на пути. Позже движение продолжилось по графику.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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