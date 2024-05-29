Жена российского депутата назвала родной Новосибирск Мухосранском
Супруга депутата новосибирского горсовета Александра Тарасова Мария в своих соцсетях назвала Новосибирск «Мухосранском».
В ответ на шквал критики она указала, что высказала своё мнение на личной странице, доступной только друзьям. При этом Тарасова отметила, что раскритиковала город по уважительной причине.
В видеообращении, которое опубликовал Telegram-канал «Любить Новосибирск», жена депутата пояснила, что у неё аллергия на пыль.
«Конечно привет передала из Мухосранска! Вы видели какая пыль в городе? У меня аллергия на пыль, я несколько лет в тяжелейшем состоянии весной потому, что невозможно в городе жить», — заключила Тарасова.
Ранее в онлайн-сервисе доставки СберМаркет заявили, что наиболее часто средства от аллергии приобретали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тюмени и Екатеринбурга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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