Навка прокомментировала слухи о конфликте с Рудковской

Ранее СМИ сообщили, что Рудковская запланировала премьеру своего ледового шоу с участием ее сына Александра Плющенко на 27 декабря. Однако в этот же день состоится ледовый мюзикл с участием 5-летней дочери Навки и Песковой «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В результате Рудковской пришлось перенести премьеру на другой день.

Навка заявила, что не могла перенести шоу, так как каток был уже арендован. Кроме того, если бы два шоу вышли в один день – их общим знакомым пришлось бы «разрываться».

«У нас своя ледовая сказка, у них – своя», - цитирует фигуристку РИА ФАН.

