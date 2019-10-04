Навка прокомментировала слухи о конфликте с Рудковской
Российская фигуристка, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Медведева Татьяна Навка прокомментировала слухи о том, что у нее произошел бизнес-конфликт с продюсером Яной Рудковской из-за ледовых шоу.
Ранее СМИ сообщили, что Рудковская запланировала премьеру своего ледового шоу с участием ее сына Александра Плющенко на 27 декабря. Однако в этот же день состоится ледовый мюзикл с участием 5-летней дочери Навки и Песковой «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В результате Рудковской пришлось перенести премьеру на другой день.
Навка заявила, что не могла перенести шоу, так как каток был уже арендован. Кроме того, если бы два шоу вышли в один день – их общим знакомым пришлось бы «разрываться».
«У нас своя ледовая сказка, у них – своя», - цитирует фигуристку РИА ФАН.
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