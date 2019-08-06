Жена Никиты Белых подтвердила, что разводится из-за угроз

Супруга бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина объявила, что подала заявление в суд о разводе. Об этом она рассказала в своем Facebook. Такое намерение она объяснила многочисленными угрозами, которые поступают в последнее время ей и её коллегам.

По словам Екатерины, которой сегодня исполнилось 33 года, решение они приняли совместно с супругом. На этот шаг они решились ради того, чтобы избежать влияния правозащитной деятельности, которой она занимается, на судьбу Никиты Белых в колонии.

Никита Белых и Екатерина расписались в ноябре 2017 года в следственном изоляторе «Матросская тишина». После приговора они готовили апелляции на решение суда. Супруга Белых также вела колонку о деятельности мужа.

Бывший губернатор Кировской области отбыл в заключении три года из восьми, назначенных ему судом в качестве наказания по обвинению в получении взятки. Кроме того, экс-чиновник обязан заплатить штраф в размере 48 миллионов рублей.

Екатерина Белых занимает пост помощника председателя Межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права». Она также главный редактор ресурса Долги.ру.

