Жена Никиты Белых подтвердила, что разводится из-за угроз
Супруга бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина объявила, что подала заявление в суд о разводе. Об этом она рассказала в своем Facebook. Такое намерение она объяснила многочисленными угрозами, которые поступают в последнее время ей и её коллегам.
По словам Екатерины, которой сегодня исполнилось 33 года, решение они приняли совместно с супругом. На этот шаг они решились ради того, чтобы избежать влияния правозащитной деятельности, которой она занимается, на судьбу Никиты Белых в колонии.
Никита Белых и Екатерина расписались в ноябре 2017 года в следственном изоляторе «Матросская тишина». После приговора они готовили апелляции на решение суда. Супруга Белых также вела колонку о деятельности мужа.
Бывший губернатор Кировской области отбыл в заключении три года из восьми, назначенных ему судом в качестве наказания по обвинению в получении взятки. Кроме того, экс-чиновник обязан заплатить штраф в размере 48 миллионов рублей.
Екатерина Белых занимает пост помощника председателя Межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права». Она также главный редактор ресурса Долги.ру.
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