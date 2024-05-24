Желающим взять льготную ипотеку россиянам посоветовали поторопиться

По её словам, в связи с прекращением льготной программы и изменения параметров семейной ипотеки, условия по ипотечным займам будут ужесточены.

Эксперты особенно советуют не тянуть с решениям гражданам, которые не попадают ни под одну из специализированных госпрограмм. Так, учредитель и директор инвестиционной риелторско-строительной компании «Мечты в квадрате» Виталий Червяков указал, что ипотека под 6-8% годовых будет выгоднее аренды жилья.

Согласна с ним и руководитель агентства недвижимости «Крылатское» Елена Скуратова, которая отметила, что по стандартным программам и ежемесячный платёж и переплата будут больше.

«Если брать шесть млн рублей... с господдержкой под 8% годовых, то... переплата за 30 лет составит 9 849 313 рублей... Эта же сумма по стандартной ставке 17% - переплата за весь период 24 794 600 рублей. Разница очевидна», — заключила она.

Ранее Минфин РФ предложил повысить ставку по льготной семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми до 12%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

