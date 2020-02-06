Жан-Поль Готье объяснил причину «некрасивости» российских мужчин
Известный французский модельер рассказал телеведущему и историку моды Александру Васильеву, почему считает российских мужчин непривлекательными.
Француз заявил, что в мире только две страны, которые создают красавиц – это Россия и Бразилия. По его словам, его поразило огромное количество красивых моделей в России на фоне отсутствия хотя бы одного красивого манекенщика.
Дизайнер связал это с тем, что «русские мужчины мачистые», тогда как женщины стараются нравиться, сообщает сайт KP.Ru.
Накануне кутюрье заявил, что намерен наладить сотрудничество с одной из российских знаменитостей. При этом его выбор пал на телеведущую Ольгу Бузову, сообщают «Дни.ру»
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