Жан-Поль Готье объяснил причину «некрасивости» российских мужчин

Француз заявил, что в мире только две страны, которые создают красавиц – это Россия и Бразилия. По его словам, его поразило огромное количество красивых моделей в России на фоне отсутствия хотя бы одного красивого манекенщика.

Дизайнер связал это с тем, что «русские мужчины мачистые», тогда как женщины стараются нравиться, сообщает сайт KP.Ru.

Накануне кутюрье заявил, что намерен наладить сотрудничество с одной из российских знаменитостей. При этом его выбор пал на телеведущую Ольгу Бузову, сообщают «Дни.ру»

