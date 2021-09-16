«Зеленая альтернатива» провела встречу с координаторами корпуса наблюдателей в преддверии выборов в ГД

Партия «Зеленая альтернатива» в преддверии выборов провела встречу с координаторами корпуса наблюдателей. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Как отметил председатель партии Руслан Хвостов, «Зеленая альтернатива» впервые участвует в таком длительном голосовании федерального масштаба. Хвостов назвал наблюдателей «глазами и ушами на избирательных участках», которые помогут защитить голоса партии и честность выборов в целом.

«В первую очередь, хотелось бы сказать о том, что работа наблюдателя максимально важна и тяжела. Вы будете работать на участках примерно с 7:00 до 20:00. Каждый из вас несет огромную ответственность. Попрошу всех вас действовать грамотно и сосредоточиться на достижении необходимого результата, пресечении любых попыток, провокаций от кого бы то ни было», — подчеркнул председатель.

В свою очередь, кандидат в депутаты нижней палаты парламента от «Зеленой альтернативы» Александр Долгушин сообщил, что партия подготовила более 3,5 тыс. наблюдателей на избирательные участки Москвы. Кроме того, проведение выборов будут контролировать 200 координаторов.

По словам лидера федеральной части списка «Зеленой альтернативы» Виктории Дайнеко, она гордится возможностью быть частью политического объединения. Дайнеко отметила, что среди огромного количества партий «никто не думает, как важно дышать воздухом и чувствовать себя здоровым человеком». По словам лидера списка партии, «Зеленая альтернатива» хочет, чтобы Россия процветала, «не было проблем с пожарами, мусором и воздухом».

«Все это в наших руках, наших с вами бытовых привычках, да, безусловно, для этого необходимы политические решения, но улучшить нашу жизнь может каждый из нас, начав с себя», — подчеркнула Дайнеко.

Выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября 2021 года. Уже более 2,3 млн москвичей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании. Отдать свой голос онлайн можно в любое время с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.

