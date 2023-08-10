Здоровая столица: Как Москва стала одним из самых зеленых мегаполисов мира

Москва по праву считается одной из самых экологически стабильных мировых столиц. Озелененное пространство города занимают около половины ее территории, и для сохранения этого баланса в систему внедрен механизм компенсационного озеленения. Многие научные исследования подтверждают пользу для здоровья и увеличение продолжительности жизни при регулярном отдыхе в зеленых зонах. Их наличие снижает уровень стресса на 42% и повышает уровень настроения на 68%, отмечают ученые. Зеленые насаждения также способствуют снижению загрязнения окружающей среды различными выбросами, снижают шумовое воздействие, и улучшают микроклимат города, рассказали в Департаменте природопользования и охране окружающей среды города Москвы.

Столица на протяжении десяти лет находится на качественно новом уровне городского озеленения благодаря ряду программ. С 2012 года в городе высажено более 12 миллионов деревьев и кустарников, и более 90% горожан имеют доступ к зеленым территориям в шаговой доступности, что для такого крупного мегаполиса как Москва считается высоким показателем. По данным ГПБУ «Мосэкономониторинг», более 92% деревьев находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский отметил, что почти половину города занимает естественная природа.

«Озелененные и природные территории занимают более 49% площади, 34% территории – это сохраняемая естественная природа. Сегодня в столице насчитывается 148 особо охраняемых природных территорий. Состояние зеленых насаждений в Москве оценивается, как хорошее. Контроль осуществляется на специальной сети площадок наблюдения, которые расположены на разных типах озелененных территорий: парках, скверах, бульварах, вдоль дорог, во дворах», - сказал Кульбачевский.

В Москве уже четыре года действует социально значимый проект озеленения столицы, рассчитанный на сохранение семейных ценностей и улучшение экологической ситуации в городе «Наше дерево». Его главная идея заключается в том, что москвичам при рождении ребенка дается возможность выбрать и посадить именное семейное дерево. Принять участие может каждая семья с малышом до трех лет. В конце прошлого года очередного сезона проекта «Наше дерево» были посажены 6653 именных дерева на территории 18 столичных парков.

В рамках городских программ озеленения высаживают крупномерные деревья нескольких возрастных групп. Во дворах и на территориях объектов социальной сферы высаживаются деревья возрастом от семи лет. Деревья возрастом 8-10 лет и высотой 4-5 метров высаживаются взамен утраченных в парках, скверах, бульварах, вдоль улиц и автомобильных дорог. На центральных улицах и площадях высаживаются деревья 10 лет и старше, высотой от пяти метров.

Озеленение является главным направлением регулирования качества воздуха и климата в больших городах. Листья поглощают загрязнители воздуха, такие как озон и диоксид серы, а кроны деревьев блокируют попадание загрязнителей из верхних слоев атмосферы и охлаждают воздух за счет испарения и отбрасывания тени. Эксперты пришли к выводу, что один гектар лесопарковой территории осаждает около 40 тонн пыли в год, задерживает около десяти процентов осадков, повышает влажность воздуха на 15%, что по ощущениям сравнимо с повышением комфортности температуры до четырех градусов.

Одним из главных рецептов долгой и здоровой жизни является физическая активность в естественных природных условиях, поэтому московское правительство реализует меры, направленные на создание комфортных условий для занятий спортом на природе. Поэтому столичные власти создают все необходимые условия для занятия спортом на природе. За последнее десятилетие в Москве были оборудованы более 170 рекреационных зон в особо охраняемых природных территориях. Стало в три раза больше спортивных площадок, где активные москвичи могут заниматься более чем 20 видами спорта.

