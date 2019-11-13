«Здоровая Москва» получила Гран-при международного конкурса

Проекту «Здоровая Москва» присуждён Гран-при премии Eventiada IPRA Golden World Awards. Об этом сообщает департамент здравоохранения российской столицы. Eventiada IPRA – самая крупная в Восточной Европе и Средней Азии премия в сфере коммуникаций.

Она отмечает лучшие проекты, которые отвечают высочайшим стандартам, инновационному подходу, качеству планирования и воплощения в жизнь. Конкурс с 1990 года проводит Международная ассоциация по связям с общественностью.

Как отмечает АГН «Москва», соперниками столицы РФ выступили представители 12 стран, всего было рассмотрено и оценено свыше 140 заявок. Проект «Здоровая Москва» признан первым в номинации «Лучшая кампания по здоровому образу жизни в цифровых/социальных сетях. Еще одно первое место получил проект департамента здравоохранения «ЗОЖ - через молодежь» в номинации «Лучший проект о здоровом образе жизни».

Цель программы столичных властей «Здоровая Москва» - формирование у граждан стремления к здоровому образу жизни. Летом горожане могли бесплатно проверить здоровье в павильонах проекта, заняться спортом с единомышленниками, посетить лекции о правильном питании. За 124 дня работы павильонов профосмотр и диспансеризацию прошли 430 тысяч человек.

