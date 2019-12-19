Здание ГКОБ 1 передадут Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер

Паллиативный центр размесят в помещении гинекологического отделения московской городской клинической онкологической больницы №1. Об этом рассказала учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Она подчеркнула, что речи о закрытии этого филиала №2 больницы в Первом Щипковском переулке не идёт.

Как уточнила Федермессер, в Центре паллиативной помощи будут, в частности, установлены койки сестринского ухода, которых в государственных лечебных учреждениях столицы пока нет. Она также призвала представителей СМИ не сочинять сенсационные заголовки при освещении ситуации с ремонтом корпусов в больнице.

Глава благотворительного фонда также утверждает, что медицинский персонал в Москве не может остаться без работы, поскольку в мегаполисе не хватает врачей и медсестёр. По её словам, около 70 человек, которые освободятся после реорганизации в Щипковском переулке будут в обязательном порядке трудоустроены.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы опроверг утверждения о предстоящем закрытии городской клинической онкологической больницы №1, отмечает АГН «Москва». На ремонт закрываются корпуса гинекологического отделения.

