Заявочную кампанию конкурса «Лидеры России» продлили до 17 мая

Генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что заявочная кампания конкурса «Лидеры России» был продлена до 17 мая.

Как говорится в пресс-релизе (есть в распоряжении НСН), подать заявку на участие можно на 8 треков. Шесть из них являются основными - «Наука», «Здравоохранение», «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии». Плюс два новых - «Студенты» и «Международный», из-за которых и продлили приём заявок, так как они стартовали позже остальных.

«Для того, чтобы все были в равных условиях, мы решили по согласованию с Наблюдательным советом конкурса «Лидеры России» продлить заявочную кампанию до 17 мая», – отметил Алексей Комиссаров.

В заявлении организаторов конкурса также говорится, что переносятся и сроки проведения дистанционного этапа, где участникам предстоит пройти различные тесты и выполнить задания по выбранным направлениям - он стартует 20 мая и завершится 1 июля.

По словам Комиссарова, чаще всего заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» поступают от граждан в возрасте от 31 до 35 лет (26,3%) и от 36 до 40 лет (26%). Самыми активными являются жители Центрального федерального округа (35,7%). В пятёрку лидеров по количеству регистраций вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Свердловская области, а также Краснодарский край.

В оргкомитете конкурса напомнили, что победители получат образовательный грант в размере одного миллиона рублей, а также возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

