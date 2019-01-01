Общество

Заявлено об улучшении здоровья истерзанной в Ингушетии девочки

11 июля20:36

Состояние здоровья искалеченной девочки Аиши из Ингушетии девочки улучшается, сообщили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Комплексная терапия продолжается, пишет телеканал «360».

Ребенок попал в больницу Назрани 4 июля с многочисленными травмами. Затем девочку перевезли в Москву, в центре Леонида Рошаля.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: Павел Сорокин//pexels.com
ТЕГИ:Больница