Заявку на участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму подали 150 тысяч москвичей

Заявление на участие в электронном голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября, уже подали 150 тысяч жителе Москвы, сообщает пресс-служба московского правительства.

В сообщении говорится, что проголосовать онлайн смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ от 18 лет, у которых имеется полная учётная запись на mos.ru. Заявление можно подать до 23:59 13 сентября, в том числе с помощью приложений «Моя Москва» или «Госуслуги Москвы».

Окончательное число москвичей, которые станут электронными избирателями, будет объявлено после окончания регистрации и обязательной проверки в ЦИК России. Все пользователи, допущенные к онлайн голосованию получат уведомления в личном кабинете на mos.ru, по SMS и электронной почте, и смогут проголосовать за депутатов Госдумы, а жители некоторых столицы также будут выбирать депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов Щукино. При этом всех, кто будет осуществлять выбор онлайн, исключат из списков для голосования на участках.

В пресс-службе напомнили, что 29 и 30 июля систему проверили путём тестового голосования, которое позволило убедиться в её готовности к работе, а также испытать новые опции.

