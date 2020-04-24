Завод «Арматон» прошел проверку на защиту от коронавируса
Возглавляемый депутатом Заксобрания Новосибирской области, гендиректором группы компаний «Первый строительный фонд» Майисом Мамедовым завод «Арматон» прошел проверку на защиту от коронавируса. С инспекцией завод посетил губернатор региона Андрей Травников.
Ранее в области ужесточили контроль над мерами безопасности на предприятиях и в организациях, чтобы исключить возникновение очагов заболевания коронавирусом.
«На этом предприятии все в порядке, мы видели, что все необходимые меры соблюдаются», – заявил Травников по итогам проверки.
По словам Майиса Мамедова, на «Арматоне» реализуются все профилактические меры - от термометрирования до обработки рук антисептиком. Персонал работает в защитных масках, о мерах защиты от инфекции сотрудникам напоминает наглядная агитация.
«Ежедневно мне руководители докладывают – что происходит на предприятии. Если у кого-то простудные симптомы, мы тут же его изолируем и вызываем врача. Соблюдается все на сто процентов, даже, я бы сказал, чересчур», - заметил парламентарий.
Он отметил, что предприятие работает в штатном режиме, поскольку останавливаться завод нельзя. Он поставляет панельные конструкции для строительства многоквартирных домов в городе и области.
Однако благодаря ситуации с коронавирусом удалось оптимизировать затраты и бизнес-процессы, что сэкономило предприятию несколько миллионов рублей. Сейчас рассматривается возможность оставить часть персонала на удаленной работе и после пандемии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
68 622+5 849 / сут.
Умерли
615+60 / сут.
Выздоровели
5 568+677 / сут.
- Путин призвал поддержать отечественный автопром
- Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков
- 25/17 и певица Ёлка выпустили совместный сингл «Любовь во время чумы»
- В Краснодаре произошёл взрыв в жилом доме
- Скончался председатель совета директоров «ЛУКОЙЛа» Валерий Грайфер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru