Возглавляемый депутатом Заксобрания Новосибирской области, гендиректором группы компаний «Первый строительный фонд» Майисом Мамедовым завод «Арматон» прошел проверку на защиту от коронавируса. С инспекцией завод посетил губернатор региона Андрей Травников.

Ранее в области ужесточили контроль над мерами безопасности на предприятиях и в организациях, чтобы исключить возникновение очагов заболевания коронавирусом.

«На этом предприятии все в порядке, мы видели, что все необходимые меры соблюдаются», – заявил Травников по итогам проверки.

По словам Майиса Мамедова, на «Арматоне» реализуются все профилактические меры - от термометрирования до обработки рук антисептиком. Персонал работает в защитных масках, о мерах защиты от инфекции сотрудникам напоминает наглядная агитация.

«Ежедневно мне руководители докладывают – что происходит на предприятии. Если у кого-то простудные симптомы, мы тут же его изолируем и вызываем врача. Соблюдается все на сто процентов, даже, я бы сказал, чересчур», - заметил парламентарий.

Он отметил, что предприятие работает в штатном режиме, поскольку останавливаться завод нельзя. Он поставляет панельные конструкции для строительства многоквартирных домов в городе и области.

Однако благодаря ситуации с коронавирусом удалось оптимизировать затраты и бизнес-процессы, что сэкономило предприятию несколько миллионов рублей. Сейчас рассматривается возможность оставить часть персонала на удаленной работе и после пандемии.

