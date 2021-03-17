«Завихрения прошли». Бортко о вернувшемся в Россию Серебрякове

У всякого хорошего артиста бывают завихрения, хорошо, что они проходят. Так в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» прокомментировал возвращение в России из Канады Алексея Серебрякова режиссер Владимир Бортко.

«Я очень люблю этого артиста, он снимался у меня в двух ролях. Это – одно, но у артиста бывают всякие завихрения в голове. Очень хорошо, что они проходят. Поехал, подумал, поумнел и вернулся, я очень рад. Он не ругал Россию, он в сердцах что-то говорил… Бывают у человека ошибки, исправился. Серебряков же не прекращал сниматься в фильмах после этих слов, я его за это критиковал. Он хорошо играет, а вот слушать артистов на такие темы, по-моему, не очень стоит», - резюмировал знаменитый режиссер.

О том, что актер вернулся в Россию из Канады, пишет издание Super.ru. Алексей Серебряков при этом заявил, что уезжал лишь для того, чтобы выучить детей. При этом он посчитал «нелепым» сравнивать, в какой стране лучше жить.

Напомним, в 2018 году Серебряков заявил, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве». Три года назад режиссер Владимир Бортко назвал поведение Серебрякова «нелогичным и подловатым».