Завершён российский фотоконкурс «Чудо природы. Куриловская степь»
Завершён национальный фотоконкурс «Чудо природы. Куриловская степь», посвящённый краснокнижной флоре России. Его провёл Национальный Фонд «Родная земля» при поддержке Фонда президентских грантов. Как отметили организаторы, этот эколого-просветительский проект получил широкий резонанс и превзошёл все ожидания.
В общей сложности на конкурс было прислано 1467 работ из более чем 30 городов Российской Федерации. В жюри конкурса входили известные общественные и политические деятели, представители министерства природных ресурсов и экологии, комитета по туризму Саратовской области, а также экс-ведущий популярного тревел-шоу «Орёл и Решка».
Теперь фотографии 20 финалистов поедут на выставки в Москву, Солнечногорск, Клин и Саратов. А 12 работ победителей войдут в наборы эколого-просветительских открыток, посвящённых Куриловской степи.
Фонд «Родная земля» уже объявил, что завершившийся фотоконкурс станет первой частью масштабного проекта «Чудо природы». В течение нескольких лет он будет рассказывать о различных природных жемчужинах России.
В Фонде рассчитывают, что это даст возможность повысить уровень экологического сознания граждан, привлечёт внимание к нынешним экологическим проблемам. Одновременно будут продемонстрированы всё богатство и разнообразие родной природы.
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