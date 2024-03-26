Завершить строительство Южной рокады в Москве намерены до конца 2024 года
Строительство Южной рокады планируют завершить к концу 2024 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Движение по восьми участкам трассы будет запущено в этом году. Строители завершают формирование наружного освещения, устройство пешеходных переходов и очистных сооружений, возведение путепроводов», – добавил он.
По его словам, на данный момент ведутся финальные этапы строительства на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка. Также ведется реконструкция ряда участков.
Как рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, Южная рокада станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца. Готовность объекта сегодня оценивают на 90%.
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