Завершить строительство Южной рокады в Москве намерены до конца 2024 года

Строительство Южной рокады планируют завершить к концу 2024 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Движение по восьми участкам трассы будет запущено в этом году. Строители завершают формирование наружного освещения, устройство пешеходных переходов и очистных сооружений, возведение путепроводов», – добавил он.

По его словам, на данный момент ведутся финальные этапы строительства на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка. Также ведется реконструкция ряда участков.

Как рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, Южная рокада станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца. Готовность объекта сегодня оценивают на 90%.

