Завершился дистанционный этап конкурса «Лидеры России. Политика»

Последнее из двух онлайн-тестирований в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика» завершилось 7 апреля. Тест на лидерский потенциал своевременно прошли 8676 участников, или 94,9% из числа тех, кто вовремя справился с первым тестом по обществознанию, рассказали организаторы.

Участники дистанционного этапа узнают свои результаты 15 апреля. Лучшие будут допущены до контрольного тестирования с участием экспертов, призванного отсеять тех, кто пользовался подсказками или не обладает нужным уровнем стрессоустойчивости, объяснил председатель Экспертного совета Конкурса «Лидеры России. Политика» Павел Безручко.

Те, кто сумеет подтвердить результаты дистанционного тестирования, получат допуск к очным испытаниям в полуфинале.

Конкурс «Лидеры России. Политика» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он был запущен 25 февраля. Из 33,9 тысячи подавших заявку доступ к дистанционным тестам получили только те, кто выполнил все обязательные задания.

