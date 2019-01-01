Завершено строительство перегонного тоннеля Большой кольцевой линии московского метро
На южном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершилась проходка правого перегонного тоннеля от станции «Воронцовская» до «Улицы Новаторов». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. АО «Мосинжпроект» является управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метро.
По словам Марата Хуснуллина, работы велись в течение 8 месяцев в сложных гидрогеологических условиях . В частности, речь идет об обводненных песках, суглинках под улично-дорожной сетью улиц Архитектора Власова, Воронцовские Пруды и Новаторов, включая территорию Воронцовского парка.
Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, трасса тоннеля также пересекла открытый котлован притоннельных сооружений, где тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) Herrenknecht S-218 был перемещен без разбора методом протаскивания по специально устроенному лотку. Длина построенного участка составила около 1,3 км.
Ранее ТПМК Herrenknecht S-218 был задействован при строительстве тоннелей Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена от «Новопеределкино» до «Рассказовки» и от «Раменок» до «Мичуринского проспекта».
Южный участок Большой кольцевой линии московского метрополитена, к которому будет присоединена существующая Каховская ветка, включает в себя станции: «Улица Новаторов», «Воронцовская», «Зюзино». В настоящее время на станциях ведутся работы по выносу инженерных сетей и по устройству ограждения котлованов станций. Также продолжаются работы по строительству левого перегонного тоннеля между станциями «Воронцовская» и «Улица Новаторов» - пройден участок метротоннеля протяженностью 250 метров.
Напомним, название для станции «Воронцовская» выбрали москвичи путем голосования в проекте «Активный гражданин».
Большая кольцевая линия – главный проект программы развития столичного метрополитена. На новом кольце протяженностью 70 км разместится 31 станция, со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД). БКЛ объединит периферийные районы Москвы и сократит горожанам время в пути в два раза.
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