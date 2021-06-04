Завершен первый этап реконструкции участка МЖД Каланчевская – Курская
В Москве завершился первый этап реконструкции участка железной дороги Каланчевская – Курская, рассказал заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, на Комсомольской площади построен однопутный железнодорожный путепровод, готовы подпорные стены вдоль нового четвертого главного пути, а также уложен сам путь для организации на нем реверсивного движения поездов.
Андрей Бочкарёв назвал срок завершения первого этапа реконструкции участка МЖД Каланчевская – Курская
На участке ведется подготовка к разборке путей для того, чтобы приступить ко второму этапу реконструкции. Старт планируется на июль.
«Во время второго этапа реконструкции запланировано строительство первого, второго и третьего главных путей. Также будет завершена реконструкция станции Каланчевская, на месте которой появится современный пересадочный узел», - отметил глава строительного комплекса, добавив, что реконструкция участка позволит в два раза увеличить пропускную способность участка. В результате появится возможность запуска маршрута МЦД-4.
Ранее Бочкарев сообщал, что до конца года будет закончено строительство и реконструкция семи остановочных пунктов МЦД-4. Сейчас на диаметре возводятся две новых станций – Минская и Аминьевская, они откроются в этом году. Кроме того, планируется завершить реконструкцию пяти существующих остановочных пунктов – Кокошкино, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская и Апрелевка.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 947 / сут.
Умерли
123 тыс.+377 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 530 / сут.
- Путин назвал российскую вакцину от коронавируса самой безопасной и эффективной
- Путин предложил давать льготную ипотеку всем семьям с детьми, рождёнными с 2018 года
- Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года
- Путин заявил о завершении прокладки труб первой нитки «Северного потока - 2»
- Скончался первый президент АвтоВАЗа Владимир Каданников
- Опасный для вакцинированных штамм коронавируса выявили в Индии
- Телеграм: Питерский форум и вредные датчане
- Россию могут открыть для «вакцинного туризма» с июля
- Матвиенко заявила, что демократия в США «очень захромала»
- Мурашко рассказал о подготовке к исследованию вакцин от COVID-19 на детях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru