Завершен первый этап реконструкции участка МЖД Каланчевская – Курская

В Москве завершился первый этап реконструкции участка железной дороги Каланчевская – Курская, рассказал заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, на Комсомольской площади построен однопутный железнодорожный путепровод, готовы подпорные стены вдоль нового четвертого главного пути, а также уложен сам путь для организации на нем реверсивного движения поездов.

Андрей Бочкарёв назвал срок завершения первого этапа реконструкции участка МЖД Каланчевская – Курская

На участке ведется подготовка к разборке путей для того, чтобы приступить ко второму этапу реконструкции. Старт планируется на июль.

«Во время второго этапа реконструкции запланировано строительство первого, второго и третьего главных путей. Также будет завершена реконструкция станции Каланчевская, на месте которой появится современный пересадочный узел», - отметил глава строительного комплекса, добавив, что реконструкция участка позволит в два раза увеличить пропускную способность участка. В результате появится возможность запуска маршрута МЦД-4.

Ранее Бочкарев сообщал, что до конца года будет закончено строительство и реконструкция семи остановочных пунктов МЦД-4. Сейчас на диаметре возводятся две новых станций – Минская и Аминьевская, они откроются в этом году. Кроме того, планируется завершить реконструкцию пяти существующих остановочных пунктов – Кокошкино, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская и Апрелевка.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:МЖД
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