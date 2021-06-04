Завершен первый этап реконструкции участка МЖД Каланчевская – Курская

На участке ведется подготовка к разборке путей для того, чтобы приступить ко второму этапу реконструкции. Старт планируется на июль.

«Во время второго этапа реконструкции запланировано строительство первого, второго и третьего главных путей. Также будет завершена реконструкция станции Каланчевская, на месте которой появится современный пересадочный узел», - отметил глава строительного комплекса, добавив, что реконструкция участка позволит в два раза увеличить пропускную способность участка. В результате появится возможность запуска маршрута МЦД-4.

Ранее Бочкарев сообщал, что до конца года будет закончено строительство и реконструкция семи остановочных пунктов МЦД-4. Сейчас на диаметре возводятся две новых станций – Минская и Аминьевская, они откроются в этом году. Кроме того, планируется завершить реконструкцию пяти существующих остановочных пунктов – Кокошкино, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская и Апрелевка.

