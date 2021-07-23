Завершается приём заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив

Заявки на участие в первом грантовом конкурсе в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий поступают из 84 регионов России, сообщает пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив.

В сообщении говорится, что заявки принимаются через информационную систему фонда по восьми тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».

Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов рассказал, что в конкурсе могут участвовать негосударственные некоммерческие организации (общественные объединения, АНО, фонды, ассоциации и другие), а коммерческие организации, ИП и муниципальные учреждения, в том числе библиотеки, музеи, театры, дома культуры. По его словам, в настоящее время в системе уже свыше 13 тысяч проектов и эта цифра ежедневно растёт.

Желающим участвовать в конкурсе следует поторопиться - приём заявок завершится 30 июля в 23.00 по московскому времени. Экспертная оценка поступивших проектов будет проведена в августе, причём несколькими экспертами и независимо друг от друга, а не позднее 15 сентября будет озвучен список тех из них, которые будут рекомендованы к получению грантовой поддержки.

Один из экспертов, российский писатель Евгений Водолазкин отметил, что грантовый конкурс Фонда культурных инициатив поможет начинающим заявить о себе, а профессионалам - реализовать новые проекты.

Председатель Экспертного совета Фонда культурных инициатив, композитор и продюсер Игорь Матвиенко добавил, что конкурс - это настоящая возможность заявить о себе и получить деньги на развитие своих идей и креативных начинаний.

Указ о создании Президентского фонда культурных инициатив глава государства Владимир Путин подписал в мае текущего года, сообщает RT. Правительство РФ выделило на проекты в области культуры, искусства и творчества 3,5 миллиарда рублей.

