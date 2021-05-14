Завершается прием заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России»

Прием заявок на четвертый конкурс «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» - завершится 17 мая. Об этом сообщил наставник трека «Наука», министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он призвал активных граждан поторопиться с заполнением анкет на сайте ЛидерыРоссии.рф.

По его словам, на трек «Наука» заявки подали около 6 тысяч человек. Самыми активными регионами оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Свердловская область.

«Участие в подобного рода конкурсах – это прекрасная возможность посмотреть на себя со стороны, обменяться идеями, получить дополнительный багаж знаний, навыков, умений. Это важно, в первую очередь, для самореализации и саморазвития», – отметил министр.

В треке «Наука» смогут участвовать граждане РФ в возрасте до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет. Также у участников должен быть опыт работы в сфере исследований и разработок и не менее одной научной (научно-популярной) публикации или патента.