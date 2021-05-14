Завершается прием заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России»

Прием заявок на четвертый конкурс «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» - завершится 17 мая. Об этом сообщил наставник трека «Наука», министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он призвал активных граждан поторопиться с заполнением анкет на сайте ЛидерыРоссии.рф.

По его словам, на трек «Наука» заявки подали около 6 тысяч человек. Самыми активными регионами оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Свердловская область.

«Участие в подобного рода конкурсах – это прекрасная возможность посмотреть на себя со стороны, обменяться идеями, получить дополнительный багаж знаний, навыков, умений. Это важно, в первую очередь, для самореализации и саморазвития», – отметил министр.

В треке «Наука» смогут участвовать граждане РФ в возрасте до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет. Также у участников должен быть опыт работы в сфере исследований и разработок и не менее одной научной (научно-популярной) публикации или патента.

Победители конкурса «Лидеры России» покорили Эльбрус

Впервые трек «Наука» был введен в рамках третьего конкурса «Лидеры России 2020». Тогда на участие поступило более 22 тысяч заявок. В полуфинал конкурса вышли свыше 20 участников из 52 регионов, а победителями стали 30 человек.

Финалисты трека «Наука» смогут повысить квалификацию в ведущих вузах и научных организаций страны. Они получат наставников в том числе из числа членов Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководителей крупнейших вузов и научных организаций. Для них будут открыты стажировки и вакансии в профильных министерствах, ведущих вузах, научных организациях и крупных корпорациях.

Молодежь Фальков призвал принять участие в треке «Студенты», который позволит в самореализации.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на один из восьми треков: «Наука», «Здравоохранение», «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», «Студенты» и «Международный».

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КонкурсЛидеры России
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