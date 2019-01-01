«Затычка в каждой ж…». Шнуров ответил на наезд Собчак
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в соцсетях стихотворение, посвященное телеведущей Ксении Собчак. Музыкант в своём сочинении иронизирует над репутацией телеведущей, а также предложил спросить о её честности у супруга Максима Виторгана.
Шнуров также напомнил своё мнение о том, что стихотворения посвященные Шнурову, которые публикует Собчак, на самом деле написал её новый любовник Константин Богомолов.
«Ну подумаешь, что пососала где-то,
Это ж хулиганства просто ради. о
Все сама: стихи, *** [пенисы] и прозу,
Ни к чему ей Богомолов даже.
Я клянусь, клянусь своим циррозом
И ее «интервьюерским» стажем, —
Чту заслуги перед человечеством
Ксюши, Моти, Бони, ну и прочих Лер».
В конце своего стихотворения лидер «Ленинграда» написал, что «есть болезни, что совсем не лечатся, быть затычкой в каждой жо…, например».
Таким образом Сергей Шнуров откликнулся на стихотворение Собчак, которое появилось в ее Instagram 22 июля. Как утверждала экс-кандидат в президенты РФ, музыкант не может признать, что проиграл в стихотворном баттле «тупой лошади, светской тёлочке». Она также заявила, что Шнуров ведет себя «как му…ла».
Между тем, как пишут «Дни.ру», Собчак и Богомолов перестали скрывать свои отношения. Сегодня, в день рождения режиссёра, которому исполнилось 44 года, в своём Instagram Ксения выложила интимное видео с участием Константина.
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