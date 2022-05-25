Затянувшийся обед и неподходящая одежда. Адвокат рассказал о поводах для увольнения сотрудника

После двух выговоров в течение года сотрудника компании по закону можно уволить. Об этом рассказал адвокат Лев Тропин. По его словам, российские руководители используют выговоры достаточно часто, они предъявляют их за прогулы, опоздания, затянувшийся обед и за несоответствующий внешний вид.

Чтобы начальник смог уволить за такие провинности сотрудника, в его трудовом договоре должно быть чётко прописано рабочее время, а сам работник должен быть ознакомлен с указанными положениями под подпись. В противном случае доказать вину работника и уволить или применить какое-либо взыскание будет сложно.

По словам адвоката, организация вправе расторгнуть трудовой договор при условии, что к работнику ранее применяли дисциплинарное взыскание и на момент повторного неисполнения им без уважительных причин обязанностей — опозданий и прогулов — оно не снято и не погашено.

«Согласно ст. 194 ТК РФ дисциплинарное взыскание может быть не только наложено, но и снято. Если «провинившийся» работник в течение года не будет подвергнут ещё одному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарных взысканий вообще. Кроме того, взыскание может быть снято с любого специалиста по инициативе руководителя — как гендиректора, так и начальника отдела», — рассказал NEWS.ruТропин.

Сотрудник может обжаловать увольнение через суд. Один из аргументов, способных помочь ему в сохранении рабочего места, — уважительные причины, из-за которых произошли нарушения трудовой дисциплины или обязанностей.

