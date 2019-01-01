Заторы в Москве оцениваются в 6 баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Новорязанском, Косинском, Носовихинском, Щелковском, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Минском, Можайском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов,

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, на улицах Варварка, Солянка, Большая Лубянка, Большая Дмитровка, Тверская, Новый Арбат, Остоженка, Большая Якиманка и других.

Согласно данным сервиса, в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до четырех баллов, сообщает Агентство «Москва».





