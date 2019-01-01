Заторы на столичных дорогах оцениваются в четыре балла

Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, автомобильные заторы образовались на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Минском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Новорязанском, Косинском, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Балчуг, Покровка, Маросейка, Большая Лубянка и других улицах.

Согласно данным сервиса, в 21:00 загруженность столичных дорог снизится до двух баллов, сообщает АГН «Москва».

