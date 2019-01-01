Заторы на дорогах столицы оцениваются в 4 балла
Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колей, на Пятницком, Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Алтуфьевском, Дмитровском, Минском, Боровском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, на Октябрьском проспекте, на шоссе Энтузиастов.
В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Балчуг, Большая Полянка, Тверская, Солянка и ряде других улиц.
По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов, сообщает Агентство «Москва».
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