Заторы на дорогах российской столицы оцениваются в четыре балла
Загруженность столичных дорог оценивается в четыре баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Волоколамском, Строгинском. Рублевском, Минском, Боровском, Каширском, Варшавском, Новоцарицынском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, шоссе Энтузиастов.
В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Серафимовича, Тверская, Сретенка, Маросейка, Варварка и ряде других.
По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до трех баллов, передает Агентство «Москва».
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