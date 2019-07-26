Заторы на дорогах российской столицы оцениваются в четыре балла

Загруженность столичных дорог оценивается в четыре баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Волоколамском, Строгинском. Рублевском, Минском, Боровском, Каширском, Варшавском, Новоцарицынском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Серафимовича, Тверская, Сретенка, Маросейка, Варварка и ряде других.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до трех баллов, передает Агентство «Москва».

