Заторы на дорогах Москвы оцениваются в четыре балла

Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Пятницком, Новорижском, Можайском, Боровском, Каширском, Новорязанском, Алтуфьевском, Дмитровском Носовихинском, Ленинградском, Волоколамском и Хорошевском , на трассе А105.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Балчуг, Большая Полянка, Тверская, Неглинная, Большая Лубянка, Ильинка, Варварка и других.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов, сообщает Агентство «Москва».

