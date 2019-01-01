Заторы на дорогах Москвы оцениваются в четыре балла
Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Пятницком, Новорижском, Можайском, Боровском, Каширском, Новорязанском, Алтуфьевском, Дмитровском Носовихинском, Ленинградском, Волоколамском и Хорошевском , на трассе А105.
В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Балчуг, Большая Полянка, Тверская, Неглинная, Большая Лубянка, Ильинка, Варварка и других.
По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов, сообщает Агентство «Москва».
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