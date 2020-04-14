Застрявших в Дели россиян вывезут на родину 19 апреля

Россияне, застрявшие в Дели, будут доставлены на родину 19 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкомсвязи.

Отмечается, что рейс по маршруту «Дели - Москва» выполнит авиакомпания «Аэрофлот». Вылет из Дели состоится в 5.50 утра по локальному времени.

При этом уточняется, что рейс доступен только россиянам, проживающим в Москве и Подмосковье. Формирование списков будет вестись на портале госуслуг по факту регистрации, в случае заполнения рейса будет создан лист ожидания, уточнили в ведомстве.

