Застрявших в Дели россиян вывезут на родину 19 апреля
14 апреля 202020:59
Россияне, застрявшие в Дели, будут доставлены на родину 19 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкомсвязи.
Отмечается, что рейс по маршруту «Дели - Москва» выполнит авиакомпания «Аэрофлот». Вылет из Дели состоится в 5.50 утра по локальному времени.
При этом уточняется, что рейс доступен только россиянам, проживающим в Москве и Подмосковье. Формирование списков будет вестись на портале госуслуг по факту регистрации, в случае заполнения рейса будет создан лист ожидания, уточнили в ведомстве.
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