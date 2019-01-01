«Бред сумасшедшего!». Заслуженный врач о защите генома россиян

Включить в подлежащие дополнительной защите персональные данные сведения о генетических особенностях человека предложило правительство России. Оно внесло в Госдуму соответствующие поправки в закон о персональных данных.

Заслуженный врач России, генетик Евгений Лильин в эфире НСН объяснил, что защищать генетические данные россиян нужно разве что от коррупции.