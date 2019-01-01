«Бред сумасшедшего!». Заслуженный врач о защите генома россиян
Генетик объяснил в эфире НСН, почему генетические данные не нуждаются в защите.
Включить в подлежащие дополнительной защите персональные данные сведения о генетических особенностях человека предложило правительство России. Оно внесло в Госдуму соответствующие поправки в закон о персональных данных.
Заслуженный врач России, генетик Евгений Лильин в эфире НСН объяснил, что защищать генетические данные россиян нужно разве что от коррупции.
«Генетическая особенность – это выявление особенностей генома. Кто это будет делать? В стране есть буквально одно-два учреждения, которые могут это делать в государственном масштабе. А все остальные «генотесты» и так далее – это аферисты. Сейчас стало модно за деньги узнавать свою генетику и то, какие болезни будут у твоего потомства. Это чушь! Бред сумасшедшего! Кто делать будет? Каких денег это будет стоить для государства? Или для граждан? То есть нечего защищать. Если это будет делать государство, то он может отдать это на откуп частникам. А они что хочешь напишут. То есть тут еще и мощная коррупционная составляющая», - объяснил он.
Ранее Евгений Лильин рассказал НСН, почему нельзя запрещать ввоз лекарств из-за рубежа.
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