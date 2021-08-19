Заслуженный пилот РФ рассказал о самом опасном месяце для полётов
Самое большое число авиакатастроф в России происходит в августе, подтвердил заслуженный пилот России Юрий Сытник.
«Самый аварийный месяц в году – это август. Не только в военной авиации, но и в гражданской», – заявил авиатор. Он подчеркнул, что это связано с нагрузкой и накоплением усталости у технического персонала и летчиков. Кроме того, пилот связал частоту катастроф с неопытностью пилотов.
«Молодые летчики осваивают новые для себя типы машин, поэтому ещё недостаточно опыта, где-то – переоценка своих сил. Это приводит к таким печальным последствиям», – пояснил специалист в эфире «Радио 1».
Пилот также сравнил количество аварий в России с другими странами и отметил, что в США, ФРГ и Франции происходит примерно такое же количество крушений и аварий, связанных с авиацией. При этом этот показатель существенно ниже в Дании, Швеции и Финляндии.
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