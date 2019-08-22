Заслуженный артист России Виктор Власов умер на 66 году жизни
22 августа23:13
Заслуженный артист России Виктор Власов умер 22 августа в возрасте 65 лет. Об этом сообщает Агентство городских новостей Москва.
По данным издания, прощание с Власовы пройдет в ближайшую субботу. Утром 24 августа в храме Вознесения Господня состоится отпевание, после этого в театре им. Маяковского, где Власов проработал 40 лет, состоится гражданская панихида.
Отмечается, что тело артиста будет кремировано. Процесс кремации состоится на Хованском кладбище в Москве.
Причина смерти артиста пока не называется.
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