Заседание суда по делу блогера Апачева назначили на 10 апреля

Суд рассмотрит материалы дела об административном правонарушении в отношении блогера Акима Апачева (Акима Гасанова) на 10 апреля. Об этом заявила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Ведомство напомнило, что в марте находившийся на территории освобожденного города Суджа блогер снял на видео, как наносит краской на стене здания надпись, «содержащую, согласно справке об исследовании, разговорно-сниженную и грубейшую бранную лексику». Апачев разместил этот ролик в интернете. В пресс-службе подчеркнули, что надпись выражена в форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.

«Судебное заседание назначено на 14:30 10.04.2025», - указано в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за граффити в Судже на Акима Апачева составили протокол о мелком хулиганстве, напоминает RT.

