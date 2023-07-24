Защита обжаловала арест Стрелкова по делу об экстремизме
Защита экс-командира ополчения Донецкой Народной Республики (2014 год) Игоря Стрелкова (Гиркина), подала апелляционную жалобу на его арест по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Он был отправлен в следственный изолятор 21 июля по решению Мещанского суда российской столицы до 18 сентября.
Об обжаловании этого постановления сообщил «Известиям» адвокат Гаджи Алиев. Сторона защиты изначально просила суд определить Стрелкову меру пресечения в виде домашнего ареста. Статья, которую вменяют арестованному, предполагает лишение свободы сроком до пяти лет.
Свою вину Стрелков (Гиркин) на признал. Он помещен в СИЗО «Лефортово». Как заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» политолог Константин Калачев, Стрелков может отделаться условным сроком, если осознает свои ошибки и «замолчит».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Защита обжаловала арест Стрелкова по делу об экстремизме
- Twitter Маска заменил логотип с синей птицей на X
- Трамп подверг критике Байдена за признание о нехватке боеприпасов у США
- Во Львове неизвестные попытались украсть из могилы прах советского разведчика Кузнецова
- Путин заявил о товарообороте РФ со странами Африки почти в $18 млрд
- Shot: Дрон кустарного типа разорвался под колесами КамАЗа в Рязанской области
- Балицкий заявил, что ВСУ сдаются в плен целыми взводами
- Песков: Ответом на атаку БПЛА на Москву станет достижение целей спецоперации
- Водителей призвали не отклоняться от маршрута через новые регионы
- В Goldman Sachs спрогнозировали рост цены нефти до $86 за баррель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru