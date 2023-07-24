Защита обжаловала арест Стрелкова по делу об экстремизме

Защита экс-командира ополчения Донецкой Народной Республики (2014 год) Игоря Стрелкова (Гиркина), подала апелляционную жалобу на его арест по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Он был отправлен в следственный изолятор 21 июля по решению Мещанского суда российской столицы до 18 сентября.

Об обжаловании этого постановления сообщил «Известиям» адвокат Гаджи Алиев. Сторона защиты изначально просила суд определить Стрелкову меру пресечения в виде домашнего ареста. Статья, которую вменяют арестованному, предполагает лишение свободы сроком до пяти лет.

Свою вину Стрелков (Гиркин) на признал. Он помещен в СИЗО «Лефортово». Как заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» политолог Константин Калачев, Стрелков может отделаться условным сроком, если осознает свои ошибки и «замолчит».



