Защита Навального намерена обжаловать решение суда

Защита оппозиционера Алексея Навального обжалует решение суда о замене условного срока политику на реальный по делу «Ив Роше». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Навального Ольгу Михайлову.

Ранее столичный Симоновский суд на заседании в Мосгорсуде приговорил политика к 3,5 годам колонии общего режима. ФСИН обвинила Навального в нарушениях условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и ходатайствовала о 3,5 года заключения и штрафе в 500 тысяч рублей. Суд фактически согласился с ходатайством ведомства.

Решение суда не вступило в силу, стороны могут обжаловать его в течение десяти дней.

