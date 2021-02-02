Защита Навального намерена обжаловать решение суда
Защита оппозиционера Алексея Навального обжалует решение суда о замене условного срока политику на реальный по делу «Ив Роше». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Навального Ольгу Михайлову.
Ранее столичный Симоновский суд на заседании в Мосгорсуде приговорил политика к 3,5 годам колонии общего режима. ФСИН обвинила Навального в нарушениях условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и ходатайствовала о 3,5 года заключения и штрафе в 500 тысяч рублей. Суд фактически согласился с ходатайством ведомства.
Решение суда не вступило в силу, стороны могут обжаловать его в течение десяти дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru