Защита депутата Госдумы Белоусова обжаловала приговор по делу о взятке

Защита депутата Госдумы Вадима Белоусова обжаловала приговор Мосгорсуда по делу о получении парламентарием взятки в 3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Занятой человек: Депутат Белоусов прогулял приговор о крупной взятке и объявлен в розыск

«Также нами обжаловано объявление нашего подзащитного в розыск и избрание ему меры пресечения [в виде заключения под стражу]», - заявила агентству адвокат Людмила Айвар.

Ранее суд приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима и обязал выплатить 500 млн рублей штрафа. Парламентария признали виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей за покровительство компании в сфере строительства дорог. Белоусов не явился на оглашение приговора из-за «занятости и ранее запланированных рабочих встреч», депутата объявили в розыск.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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