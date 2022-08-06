Защита депутата Госдумы Белоусова обжаловала приговор по делу о взятке
Защита депутата Госдумы Вадима Белоусова обжаловала приговор Мосгорсуда по делу о получении парламентарием взятки в 3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.
«Также нами обжаловано объявление нашего подзащитного в розыск и избрание ему меры пресечения [в виде заключения под стражу]», - заявила агентству адвокат Людмила Айвар.
Ранее суд приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима и обязал выплатить 500 млн рублей штрафа. Парламентария признали виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей за покровительство компании в сфере строительства дорог. Белоусов не явился на оглашение приговора из-за «занятости и ранее запланированных рабочих встреч», депутата объявили в розыск.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+18 555 / сут.
Умерли
383 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+9 817 / сут.
- США могут снова применить ядерное оружие после Хиросимы и Нагасаки
- Боррель пригласил лидеров Сербии и Косова на переговоры в Брюссель
- Защита депутата Госдумы Белоусова обжаловала приговор по делу о взятке
- Глава МИД КНР: Китай не позволит США вернуть мир к закону джунглей
- Мэр Хиросимы на церемонии памяти жертв бомбардировки процитировал Толстого
- Клишас: Украина перестала быть безопасной для транзита энергоносителей
- Медведев вышел в финал теннисного турнира в Мексике
- Трамп заявил, что при Байдене ситуация на Украине будет усугубляться
- СМИ: Укрепление рубля стало «головной болью» для иностранных банков
- Херсонские власти объявили о выходе региона из-под юрисдикции Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru