Защита депутата Госдумы Белоусова обжаловала приговор по делу о взятке

«Также нами обжаловано объявление нашего подзащитного в розыск и избрание ему меры пресечения [в виде заключения под стражу]», - заявила агентству адвокат Людмила Айвар.

Ранее суд приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима и обязал выплатить 500 млн рублей штрафа. Парламентария признали виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей за покровительство компании в сфере строительства дорог. Белоусов не явился на оглашение приговора из-за «занятости и ранее запланированных рабочих встреч», депутата объявили в розыск.

