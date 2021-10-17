Зарубин упрекнул журналистку CNBC Гэмбл в невнимательности к Путину
По мнению ведущего Павла Зарубина, его американская коллега с телеканала CNBC Хэдли Гэмбл была невнимательна к ответам российского президента Владимира Путина. Об этом российский журналист заявил в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«На это никто не обратил внимания, но мы заметили: журналистка даже не дослушивала перевода (президента Владимира Путина – прим. НСН), из чего можно сделать вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы», — поделился наблюдением автор проекта.
Владимир Путин, также отметили журналисты, владеет английским языком, поэтому не прибегал к услугам переводчика, беседуя с Хэдли Гэмбл.
Напомним, диалог Путина и Гэмбл состоялся в рамках пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». Американка повторила вопрос Владимиру Путину по поводу поставок газа на западный рынок. По словам российского президента, разговор по газу не состоялся, потому что у Гэмбл оказались некорректные данные о поставках.
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