Зарубин упрекнул журналистку CNBC Гэмбл в невнимательности к Путину

«На это никто не обратил внимания, но мы заметили: журналистка даже не дослушивала перевода (президента Владимира Путина – прим. НСН), из чего можно сделать вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы», — поделился наблюдением автор проекта.

Владимир Путин, также отметили журналисты, владеет английским языком, поэтому не прибегал к услугам переводчика, беседуя с Хэдли Гэмбл.

Напомним, диалог Путина и Гэмбл состоялся в рамках пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». Американка повторила вопрос Владимиру Путину по поводу поставок газа на западный рынок. По словам российского президента, разговор по газу не состоялся, потому что у Гэмбл оказались некорректные данные о поставках.

