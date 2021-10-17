Зарубин упрекнул журналистку CNBC Гэмбл в невнимательности к Путину

По мнению ведущего Павла Зарубина, его американская коллега с телеканала CNBC Хэдли Гэмбл была невнимательна к ответам российского президента Владимира Путина. Об этом российский журналист заявил в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин заявил об ослаблении доллара как мировой валюты

«На это никто не обратил внимания, но мы заметили: журналистка даже не дослушивала перевода (президента Владимира Путина – прим. НСН), из чего можно сделать вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы», — поделился наблюдением автор проекта.

Владимир Путин, также отметили журналисты, владеет английским языком, поэтому не прибегал к услугам переводчика, беседуя с Хэдли Гэмбл.

Напомним, диалог Путина и Гэмбл состоялся в рамках пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». Американка повторила вопрос Владимиру Путину по поводу поставок газа на западный рынок. По словам российского президента, разговор по газу не состоялся, потому что у Гэмбл оказались некорректные данные о поставках.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ИнтервьюРоссияПолитикаЖурналистыВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры