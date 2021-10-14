Путин заявил об ослаблении доллара как мировой валюты

Президент России Владимир Путин заявил об ослаблении позиций доллара как мировой валюты из-за санкций США. По его словам, блокировка долларовых расчетов за санкционные товары приводит к тому, что заинтересованные страны рассчитываются «иначе».

В интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл Путин заявил, что США совершают большую ошибку, используя доллар в качестве инструмента для санкций.