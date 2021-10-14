Путин заявил об ослаблении доллара как мировой валюты
Президент России Владимир Путин заявил об ослаблении позиций доллара как мировой валюты из-за санкций США. По его словам, блокировка долларовых расчетов за санкционные товары приводит к тому, что заинтересованные страны рассчитываются «иначе».
В интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл Путин заявил, что США совершают большую ошибку, используя доллар в качестве инструмента для санкций.
«К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах»,— заявил президент.
При этом Путин отметил, что Россия не заинтересована в отказе от доллара. Однако в том случае, если санкционная политика останется прежней, доверие к доллару будет подорвано самими американцами, считает президент.
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