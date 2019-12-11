Зарубежные интернет-покупки россиян решили ограничить 20 евро

Министерство финансов России выступило с инициативой о постепенном снижении порога беспошлинного ввоза посылок из иностранных интернет-магазинов.

Если сейчас без пошлин можно получать посылки на сумму до 500 евро в месяц, то, согласно инициативе ведомства, с 2020 года планка будет снижена до 100 евро за посылку, с 2021 года – до 100 евро, с 2022 года – до 20 евро за посылку, передает ТАСС.

В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов ранее заявил, что в кабмине обсуждалась инициатива о снижении беспошлинного порога до 200 евро с 1 января 2020 года.

Отметим, что, согласно оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2020 году объем трансграничной торговли может превысить 900 млрд рублей. Большая ее часть приходится на Китай – 92 процента.

